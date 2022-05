80 milioni, la Juve va ko: firma imminente

Il calciomercato della Juventus è già pronto ad entrare nel vivo: accordo praticamente raggiunto per il super colpo

La stagione che la Juventus ha da poco concluso è stata tutto fuorchè esaltante. I bianconeri, quarti in campionato e con zero trofei all’attivo, hanno intenzione di tornare ai vertici della Serie A ma non solo. Per competere anche in Champions League, però, la dirigenza bianconera dovrà portare avanti non pochi colpi di spessore in vista del prossimo calciomercato estivo, per dare modo a Massimiliano Allegri di avere una rosa competitiva in ogni reparto.

La difesa ha perso Chiellini mentre in attacco grande spazio a due innesti che possano rimpiazzare Dybala e Bernardeschi. Attenzione però anche al centrocampo dove, con Arthur tra i probabili partenti e Pogba sempre più vicini, arriva dalla Francia una svolta improvvisa per uno degli obiettivi di Cherubini.

Juventus, sfuma il colpaccio: 80 milioni da Madrid

Il Real Madrid vuole pensare in grande e, dopo l’amara conclusione della trattativa per Kylian Mbappè, è pronto a tornare alla carica per Aurelien Tchouameni. Il talentuoso centrocampista francese, sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con il Monaco, secondo ‘RMC Sport’ avrebbe già comunicato l’addio ai compagni.

Il 22enne, reduce da 50 apparizioni con 5 reti e 3 assist vincenti tra campionato e coppe, avrebbe inoltre già raggiunto un accordo con il Real Madrid. Contratto da 5 anni pronto sul tavolo per Tchouameni, con l’offerta del club madridista che si aggirerebbe intorno agli 80 milioni di euro più bonus.

Cifre importantissime e fuori portata per la Juventus che, dunque, è destinata a salutare l’idea di acquistare Tchouameni: il classe 2000 sarà un nuovo calciatore del Real Madrid.