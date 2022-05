Ronaldo al Bayern Monaco, il triangolo regala l’attaccante alla Juve

Un clamoroso triangolo di mercato, che si aprirebbe con CR7 al Bayern, scatena un effetto domino anche per il nuovo attaccante della Juve

Vi ricordate il triangolo di mercato che avrebbe dovuto portare Edin Dzeko alla Juve, con Milik alla Roma e Mauro Icardi al Napoli? Accadeva alla vigilia della stagione 2020-21, eppure sembra un secolo fa. Tutto saltò anche a causa dell’ostinazione di De Laurentiis nel non voler liberare il suo attaccante, poi successivamente finito al Marsiglia. Oggi, alla vigilia della stagione 2022/23, è concreta la possibilità che un altro triangolo – che coinvolge campioni anche più affemati dei predetti – possa occupare le prossime cronache di mercato.

I club coinvolti nel mega affare sono addirittura 4: Bayern Monaco, Barcellona, Manchester United e Juventus. Il punto di partenza, quello vero, è l’addio di Robert Lewandowski – e probabilmente anche di Serge Gnabry – al club bavarese. La necessità di sostituire un siffatto pezzo da novanta avrebbe spinto il club tedesco a sondare il terreno col Liverpool per l’insofferente Sadio Manè, in scadenza di contratto nel 2023. Ma c’è un’altra pista, giovane ma credibile, che scuote il mercato. E che darebbe il via al valzer delle punte.

Ronaldo al Bayern scatena il valzer degli attaccanti

Secondo quanto riferito da Paolo Breitner per RMC, “Il Bayern Monaco sta prendendo in considerazione Cristiano Ronaldo in caso di partenza di Robert Lewandowski e/o Serge Gnabry nella off-season“. Questo significherebbe il certo arrivo del bomber polacco alla corte di Xavi, con la conseguente necessità del club catalano di vendere uno dei suoi attaccanti. E qui entra in scena la Juventus.

Già seguito nella primavera del 2021 – quando il suo contratto era prossimo alla scadenza – Memphis Depay ha vissuto una stagione altalenante in Catalogna. Dapprima titolare fisso con Ronald Koeman – che aveva caldeggiato il suo acquisto – il bomber olandese era caduto ‘in disgrazia’ con l’arrivo di Xavi, complice anche l’esplosione di Aubameyang, il colpo last minute dle mercato di gennaio. Successivamente il tecnico è riuscito a recuperare l’ex United, elogiandolo anche per l’impegno e la dedizione mostrati. Ora, con l’arrivo di Lewandowski la posizione di Depay torna ad essere traballante: la Juve è in agguato, pronta a presentare l’offerta giusta al club di Joan Laporta.