Doppio scambio per il sì: l’Inter prende il bomber

I nerazzurri sono a caccia di un centravanti di spessore, l’alternativa a Scamacca passa per un duplice scambio

L’Inter ha concluso la stagione con cinque calciatori nel reparto avanzato. Di questi, escluso il tuttofare Lautaro Martinez e la boa Dzeko, soltanto Correa farà ancora parte del progetto nerazzurro con assoluta certezza.

Quanto a Sanchez e Caicedo, invece, le strade dovranno presto separarsi per motivi distinti. Perciò la dirigenza è ormai attiva da settimane sul mercato per colmare al meglio i buchi che verranno a crearsi e, più in generale, per garantire forze fresche nel ricambio generazionale futuro. L’obiettivo principale, come noto, resta il giovane e roccioso centravanti Scamacca di proprietà del Sassuolo. Su di lui, però, aleggia qualche perplessità per via della fortissima concorrenza non solo italiana ma anche estera e delle pretese tutt’altro che magre da parte dello stesso Sassuolo.

Per evitare di farsi trovare impreparati, Marotta e Ausilio continuano a studiare un piano di riserva. È infatti tornato di moda il nome di Duvan Zapata di proprietà dell’Atalanta, la quale avrebbe interesse a trattare con l’Inter per Lazaro di rientro dal prestito al Benfica.

Calciomercato, Lazaro-Agoumé per Zapata: ecco l’idea dell’Inter

Nel caso in cui ci fossero le condizioni per un accordo, l’Inter potrebbe inserire nella trattativa per Zapata non soltanto il cartellino di Lazaro ma anche quello dell’altro giovane centrocampista Agoumé come contropartita doppia. Il francese ha stupito con la maglia del Brest e tornerà alla base alla scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2022.