Bastoni è il sacrificato: scambio da sessanta milioni con l’ex Milan

Le ultime voci di calciomercato sull’Inter parlano del possibile sacrificio di Alessandro Bastoni durante l’estate: scambio con l’ex Milan

L’Inter deve andare oltre. Aver perso lo Scudetto a vantaggio dei cugini milanisti, probabilmente più per i propri errori commessi, ha generato non poca frustrazione nella Milano sponda nerazzurra. La ‘Beneamata’ ha quasi sempre goduto del favore dei pronostici da un certo punto in avanti visto che, tenendo conto soltanto dell’undici titolare, è indubbiamente la squadra più forte del nostro campionato.

Adesso piangere sul latte versato non aiuta. Anzi, è controproducente, perché al futuro non importa come ti chiami ed è impaziente di arrivare. Dunque, è necessario programmare fin da subito, con la dirigenza lombarda che avrà un gran bel da fare nella prossima sessione estiva di calciomercato (in partenza il 1 luglio). Gestirla, come l’anno scorso, non sarà semplice, anche perché non è affatto terminato l’incubo cessioni. I tifosi interisti, infatti, potrebbero vedersi costretti a salutare un altro pezzo pregiato della rosa targata Simone Inzaghi, a causa delle note difficoltà economiche ai piani alti del club. Lautaro Martinez ha dimostrato pienamente di essere uno dei trascinatori del gruppo e rinunciare al ‘Toro’, ad oggi, è davvero complicato. Diverso il discorso, invece, se parliamo di Alessandro Bastoni.

Bastoni via dall’Inter, scambio da 60 milioni: ex Milan nell’affare

Il difensore italiano, il cui prezzo di partenza si attesta sui 60 milioni di euro, appare come l’elemento forse più sacrificabile, nonostante la sua mancanza abbia pesato quando non ha potuto essere a disposizione. Ma presumibilmente sarebbe la pedina più sostituibile tra i titolarissimi e di questo, tra le altre cose, potrebbero aver parlato Inzaghi e la dirigenza nerazzurra nel vertice andato in scena ieri all’interno del quartier generale dell’Inter.

Si riscontrano numerosi apprezzamenti nei confronti di Bastoni in giro per l’Europa, in particolare dalla Premier League. Stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, in Inghilterra ci sarebbe l’interesse concreto di City, Tottenham e Manchester United. I ‘Red Devils’, dal canto loro, potrebbero provare ad inserire nell’operazione il cartellino dell’ex Milan Diogo Dalot (valutato sui 20 milioni di euro), in modo da abbassare la parte cash da girare all’Inter. Vedremo se le parti in causa decideranno di approfondire i discorsi o meno.