Ore calde per la panchina: nessun contatto con l’ex c.t

Giorni caldi per la decisione del Paris Saint-Germain sul nuovo allenatore: smentito l’avvicinamento del big

Il Paris Saint-Germain è al centro delle voci di mercato in questo momento. Molti trasferimenti ma anche molti colpi potrebbero avere come protagonista il club parigino che è ancora a caccia del nuovo allenatore.

L’esperienza di Mauricio Pochettino non è stata certamente positiva e l’eliminazione agli ottavi contro il Real Madrid ha, di fatto, condannato l’ex tecnico del Tottenham, nonostante la vittoria della Ligue 1. La notizia che ha rianimato i cuori dei tifosi parigini è la permanenza di Kylian Mbappé che ha scelto di rinnovare col PSG nonostante i lunghi corteggiamenti del Real. Ha dato il suo ultimo saluto, invece, Angel Di Maria e potrebbe darlo anche Neymar. Tante situazioni in ballo ma quella dell’allenatore resta una proprietà assoluta del club per iniziare un nuovo progetto che abbia delle prospettive luminose.

Smentita la notizia su Low al PSG

Il nome caldo in prima fila è sempre quello di Zinedine Zidane che tornerebbe nel suo paese natale, alla guida del club più prestigioso della Francia. Il palmares di Zizou non può che stuzzicare il Paris ma sono diversi gli allenatori che la società sta valutando. Tra questi c’è anche Antonio Conte, fresco di qualificazione alla prossima Champions League col Tottenham. Secondo quanto riportato da ‘Actu Foot’, invece, è falsa la notizia di un possibile approdo al PSG di Joachim Löw. L’ex c.t della Germania non avrebbe avuto alcun contatto col club e non sarebbe tra i candidati a sostituire Pochettino.