Colpo a zero per il Milan: il vice Maignan arriva dalla Serie A

Il Milan lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli e pensa anche a un vice Maignan: colpo a zero dalla Serie A

Un sogno coronato dopo un’attesa di undici anni per il Milan, che si è laureato campione d’Italia dopo un campionato serratissimo e la vittoria all’ultima giornata, lasciando dietro i ‘cugini’ dell’Inter. Adesso però per la società rossonera arriverà il momento di confermare la supremazia in Italia e di tornare competitivi in Europa, grazie anche all’aiuto del calciomercato.

Tra i vari reparti da rinforzare nella rosa di Stefano Pioli, il Milan starebbe pensando anche a un vice Maignan. Infatti con Tatarusanu in scadenza di contratto nel 2023, i rossoneri potrebbero tentare il colpo a parametro zero per assicurarsi il futuro tra i pali.

Calciomercato Milan, ipotesi Strakosha come vice Maignan

Prima il sorpasso su Pepe Reina e poi l’addio alla Lazio. Questo è stato un anno sicuramente ricco di emozioni per Thomas Strakosha. Il portiere albanese classe ’95 ha già salutato la Lazio, poiché il contratto con i biancocelesti scadrà a fine giugno e il rinnovo non arriverà.

Così sulle sue tracce potrebbe spuntare il Milan. I rossoneri infatti oltre a Maignan e Tatarusanu, con quest’ultimo in scadenza nel 2023, non hanno altri portieri in rosa al momento. Così Maldini e il Milan potrebbero pensare a Strakosha per assicurarsi il futuro tra i pali, dietro a Maignan ovviamente, per qualche anno, tra l’altro a parametro zero.