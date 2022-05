“Vlahovic ci ha rovinati”: Commisso ce l’ha con tutti

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, in conferenza stampa spara su tutti: da Vlahovic a Torreira, che attacco

E’ un fiume in piena Rocco Commisso, patron della Fiorentina, che in conferenza stampa fa il punto sulla stagione della Viola appena conclusa.

Un’occasione anche per andare all’attacco: da Vlahovic a Torreira, tutti nel mirino del numero uno toscano. Si parla dall’attaccante passato alla Juventus: “Con lui nel girone di andata eravamo settimi, senza siamo arrivati settimi. In bianconero ha fatto gli stessi gol di Piatek e Cabral“. Si torna quindi alla trattativa per il rinnovo, mai decollata: “Ristic ha detto che voleva vedere solo me e nessun altro, il primo giorno è andato tutto bene, il giorno dopo mi ha proposto un accordo a 8 milioni netti. Da 4 a 8 nel giro di 24 ore…. In più 3 milioni e la percentuale sulla vendita di Vlahovic. Da lì ho detto ai miei di chiudere e trovare un altro attaccante”.

Commisso è un fiume in piena: “Il ‘signorino’ – dice rivolgendosi a Vlahovic – ci ha rovinati, ci aveva promesso di rinnovare e non avevamo preso nessuno a settembre. Quando abbiamo preso Piatek e poi volevamo Cabral, ha capito che sarebbe finito in panchina. Non so da quando parlava con la Juve, ma in giro di una settimana hanno chiuso. Se non andava via, facevamo anche meglio della Juventus. Mercato? La cifra vera che arriverà nei prossimi mesi è 50 milioni, non 150 milioni. I soldi di Chiesa e Vlahovic ci servono anche per pagare i giocatori che già che abbiamo preso”.

Calciomercato Fiorentina, Commisso: “Torreira? Sono deluso”

Il presidente Commisso ha poi continuato: “Sono molto deluso da quello che è successo dopo che abbiamo conquistato il settimo posto. La notizia è stata mandata avanti da chi se ne approfitta, e io parlo del procuratore. Quando viene fatto questo, con me non vince. Non voglio però parlare di mercato, altre persone se ne occupano. Ci può essere l’opportunità di rivisitare la situazione con Torreira nelle prossime settimane”