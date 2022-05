Il ciclone PSG stende la Juve: Allegri ora gli dice addio

Il Paris Saint-Germain avrebbe puntato il proprio mirino su un obiettivo della Juventus per la prossima finestra di calciomercato estiva

È tempo di rifondazione in casa Juventus. Questa stagione, conclusa per la prima volta dall’annata 2011/12 senza coppe, è stata alquanto deludente. Qualcosa di positivo lo abbiamo visto durante il percorso targato Allegri bis, ma è chiaro che ci si aspetta molto di più dalla ‘Vecchia Signora’. Anche perché, conti alla mano, Andrea Pirlo era riuscito comunque a portare a casa ben due trofei, quindi un peggioramento da questo punto di vista è avvenuto.

E come si fa a tornare presto in auge sia in Italia che in Europa? Non basta il calciomercato, ci sono stati più eventi che lo hanno ampiamente dimostrato, ma indubbiamente può dare una grande mano, oltre al fatto che non è possibile prescindere dall’acquisto di calciatori importanti per competere ai massimi livelli. Non a caso, la dirigenza torinese è già attiva al fine di regalare a Massimiliano Allegri i rinforzi necessari, guardando in particolare al centrocampo. Non è più un segreto il desiderio di riportare a Torino Paul Pogba, il quale lascerà a breve a parametro zero il Manchester United. Il francese, però, non è l’unico nome della lista. Ce ne sono altri, ma uno di questi potrebbe sfumare definitivamente.

Calciomercato, scatta l’allarme per la Juventus: irrompe il PSG

Stiamo parlando di Frenkie de Jong del Barcellona. L’olandese, classe ’97, potrebbe dire addio ai blaugrana in estate, a causa della situzione economica del club spagnolo, e la Juventus, dal canto suo, segue da vicino la vicenda. Ma il Paris Saint-Germain potrebbe rovinare i piani dei bianconeri. Stando a quanto riferisce ‘Le Parisien’, infatti, i parigini avrebbero puntato con decisione il mirino sull’ex Ajax.

Il noto quotidiano, inoltre, spiega che de Jong sarebbe ben felice di giocare al fianco di Kylian Mbappe, dunque il fresco rinnovo della stella francese potrebbe agevolare l’operazione in questione. Il Barcellona, nonostante le casse abbiano bisogno di ulteriori, non intende fare sconti e chiede almeno 80 milioni di euro. L’affare era già complicato per la Juventus, anche tenendo conto dello stipendio da 8 milioni di euro netti di de Jong. Ora, con l’inserimento del PSG, appare quasi impossibile.