Festa Milan, oggi sbarca in città per chiudere l’accordo

Il Milan festeggia ancora lo scudetto numero 19 conquistato ieri: in città pronto ad arrivare il fondatore di Red Bird per la firma

Una festa infinita. Il Milan si gode la vittoria del suo diciannovesimo scudetto, conquistata ieri travolgendo il Sassuolo e tenendo a distanza l’Inter.

I rossoneri hanno coronato un campionato in cui sono sempre stati nelle prime posizioni e hanno dato sempre l’impressione di essere in grado di staccare le avversarie. Ha vinto la squadra più equilibrata, costante, senza grossi picchi. Ha vinto Stefano Pioli che ora si gode il suo primo trionfo in panchina. Per i rossoneri però è già tempo di pensare al futuro: c’è il mercato da pianificare con l’addio certo di Kessie e quello quasi certo di Romagnoli. Ma c’è soprattutto la questione societaria che potrebbe essere definita nei prossimi giorni. A questo proposito arriva una notizia che potrebbe rappresentare la svolta per la società milanista. A lanciarla è ‘Class CNBC’ secondo cui a Milano è in arrivo Gerry Cardinale, fondatore di Red Bird Capital, il gruppo che è in trattativa con Elliott per l’acquisto della società.

Milan, Red Bird sbarca in città per l’accordo

Secondo quanto riferito da ‘Class CNBC’ Cardinale arriverà a Milano per seguire da vicino l’affare e chiudere l’accordo per l’acquisizione da parte del fondo del Milan. Un’intesa tra le parti sarebbe già stata trovata per un valore di circa 1,3 miliardi di dollari.

La chiusura dell’affare è fondamentale per la programmazione dei prossimi passi del club, soprattutto ora che si entra nel vivo del calciomercato. Come detto i rossoneri sono già certi di perdere Kessie, che va in scadenza di contratto, e saluteranno – salvo colpi di scena – per lo stesso motivo anche Romagnoli. Diverse le trattative portate avanti da Maldini, da Origi a Botman, ma ora serve la svolta societaria per poter formalizzare gli affari.