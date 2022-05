Ora è UFFICIALE, l’innesto spiana la strada per Roma e Juventus

Il difensore francese ha firmato un contratto quinquennale che libera di fatto un altro centrocampista nel vortice di Roma e Juventus

Era già un obiettivo di tanti club internazionali fra cui Roma e Juventus, ma è stato l’Aston Villa ad anticipare tutti con un’operazione lampo. L’ufficialità della firma è arrivata questa mattina attraverso le piattaforme social del club inglese.

Boubacar Kamara, ventiduenne in uscita dall’Olympique Marsiglia con cui non ha rinnovato il contratto, sarà un calciatore dei ‘Villans’ per il prossimo quinquennio. Ad essersi impettito d’orgoglio per la buona riuscita dell’operazione è stato il tecnico Steven Gerrard: “Sono lieto di essere riusciti ad attirare uno dei giovani talenti più promettenti del calcio europeo. Il nostro piano è rafforzare la squadra, Bouba ne è una parte importante”.

Se da un lato le italiane ne escono sconfitte, dall’altro possono però ben sperare ancora nella chiusura per il centrocampista Douglas Luiz. Il calciatore, infatti, vanta ancora un anno abbondante di contratto con la maglia dell’Aston Villa ma sarebbe ben disposto a fare un passo avanti per una realtà da quella inglese.

Calciomercato, l’avvicendamento Kamara-Luiz allieta Roma e Juventus

Le chance sulla eventuale buona riuscita del trasferimento di Douglas Luiz ad una tra Roma e Juventus non sono però estremamente alte. Il valore del cartellino, infatti, si attesta sui 30 milioni di euro. Troppi, considerato che Mourinho gradirebbe un profilo ideale da poter alternare con i profili già presenti in rosa. Quanto ai bianconeri, invece, bisognerebbe sparigliare un po’ le carte per far tornare i conti.