Accordo con il Liverpool: Juventus a mani vuote

Un colpo di scena incredibile per uno degli obiettivi di mercato della Juventus: accordo ad un passo con il Liverpool

La dirigenza bianconera è sempre molto attiva per programmare in pochi giorni il futuro. Dopo una stagione, quasi da dimenticare, la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri andrà puntellata per tornare ad essere protagonista in Champions League.

La Juventus ha monitorato attentamente diversi obiettivi di assoluto valore per rinforzare la compagine guidata da Allegri. Nel mirino ci sarebbe ormai da tempo il centrocampista francese del Monaco, Aurelien Tchouameni, classe 2000, che è già nel giro della Nazionale maggiore da diverso tempo.

Come riportato dal tabloid “Mirror” il giovane del Monaco lascerà sicuramente il Principato in estate quest’estate: Tchouameni avrebbe trovato già l’accordo con il Liverpool bruciando così le concorrenze di Real Madrid e Juventus. Il club spagnolo, capitanato dal presidente Florentino Perez, è sempre molto attivo per chiudere l’affare visto che è in pole.

Juventus, Tchouameni verso la Premier League

I ‘Reds’ sembrano così in pole per arrivare al giovane centrocampista francese, che ha già collezionato otto presenze con la Nazionale di Deschamps. Così lo stesso calciatore è rimasto sorpreso dal forte interessamento in Premier League da parte del Liverpool con il manager Jurgen Klopp, che starebbe facendo di tutto per acquistarlo in estate. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare al termine di questa settimana.

Sulle sue tracce c’è ancora il Real Madrid, che aveva sognato il suo acquisto insieme a quello del connazionale Kylian Mbappe, che resterà per altre stagioni al PSG.