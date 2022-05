Doppietta per il titolo, ora se ne va alla Juventus

L’eroe del titolo potrebbe approdare in Serie A e la Juventus sembra la prima candidata

Il Manchester City conquista la Premier League e si laurea campione d’Inghilterra per la seconda volta consecutiva. La squadra di Pep Guardiola ha rischiato grosso contro l’Aston Villa, andando sotto di due gol e regalando quasi la vittoria finale al Liverpool.

Poi il gol di Rodri e la doppietta di Gundogan hanno mandato in estati il popolo dei citizens consegnando al Manchester City la settima Premier League della sua storia. Si può dire che Iikay Gundogan ieri è stato l’uomo del titolo, l’uomo copertina per eccellenza. Nonostante i 31 anni il tedesco continua ad essere un giocatore di livello superiore, decisivo nei momenti che contano. Adesso però il suo futuro al City non è così scontato. Gundogan ha ancora un altro anno di contratto col club inglese ma il suo futuro potrebbe essere altrove, magari in Italia.

Gundogan piace alla Juventus: gli intermediari lo propongono

Gli intermediari di Gundogan lo avrebbero proposto alla Juventus che proprio in quel reparto sta cercando un calciatore con quelle caratteristiche: tecnica, personalità e capacità di inserimento, caratteristica in cui il tedesco è un maestro, come dimostrano i suoi 10 gol stagionali. Gundogan ha una valutazione di circa 35 milioni di euro ma i bianconeri potrebbero sfruttare la proposta per cercare di imbastire una trattativa. Il City, qualora non riuscisse a trovare l’intesa per il rinnovo, potrebbe decidere di venderlo anche questa estate.