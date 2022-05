Maldini pronto a tutto: arriva l’attaccante per Pioli

Il Milan non molla la pista che porta a Berardi, avversario oggi in campo ma tra le priorità per il calciomercato estivo dei rossoneri

Domenico Berardi ed il Milan, un binomio che va avanti ormai da tanto, tantissimo tempo. Mesi di corteggiamenti, di chiacchiericci che non hanno mai nascosto come la società di via Aldo Rossi stimi l’esterno di proprietà del Sassuolo. Ben prima che Berardi si laureasse campione d’Europa con la nazionale di Roberto Mancini, poco più di un anno fa. Adesso la situazione è la medesima, sulle spalle del finissimo mancino vi è stata una stagione quasi clamorosa.

Numeri esaltanti, la consacrazione di Berardi è ormai sotto gli occhi di tutti, compresi quelli di Maldini e Massara. Il 27enne di Cariati ha messo a segno 15 reti e ben 17 assist tra campionato e Coppa Italia: 33 le presenze complessive e 2828’ sul rettangolo verde agli ordini di Dionisi.

Maldini è convinto: ecco perchè Berardi è la scelta giusta

Il suo futuro, è chiaro, pare destinato ad un palcoscenico certamente più ‘ambizioso’ di quello neroverde. Ed il Milan è ormai convinto di voler puntare sul classe 1994, nel pieno della maturità calcistica e pronto a ripetersi anche ala corte di Stefano Pioli. Il nodo resta sempre lo stesso: il club romagnolo non lo lascerà partire per meno di 30 milioni. Ma il Milan c’è ed è pronto al sacrificio, perché Berardi è quello che manca all’attacco rossonero per poter esplodere definitivamente.

Un mancino, in grado di saltare l’uomo con facilità e dispensare assist con altrettanta naturalezza verso chi guiderà il centro dell’attacco milanista. Che sia Ibrahimovic o un nome che giungerà già nelle prossime settimane, la stima di Maldini e Massara per il gioiello adocchiato in giovane età dalla Juventus ma poi esploso proprio a Sassuolo è indubbia.

Rivali oggi, in un delicatissimo match scudetto, per poi convolare a nozze tra poche settimane: il Milan ha deciso e farà di tutto per regalare Berardi a Pioli.