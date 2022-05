Juve nei guai, saluta anche lui: duello PSG-Real

La Juventus rischia di dire addio a un big in questa sessione estiva per i trasferimenti: PSG e Real Madrid sono in pole

Una stagione certamente negativa per la Juventus, che aveva l’opportunità di alleggerirla con la vittoria della Coppa Italia, vinta però dall’Inter ai supplementari. Così durante la sessione estiva di calciomercato i bianconeri dovranno cercare di rinforzare seriamente la rosa a disposizione di Allegri.

Nel mirino della Juventus da tempo sembrerebbe esserci un giovane talento che con le sue qualità sembrerebbe aver acceso su di sé i riflettori di mezza Europa. In pole però non ci sarebbe la Juventus, ma PSG e Real Madrid.

Calciomercato Juventus, addio Tchouameni: è sfida tra PSG e Real Madrid

La Juventus è uno dei club che avrebbe messo il mirino su Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco che con le sue qualità avrebbe stregato mezza Europa. I bianconeri però nella corsa per il classe 2000 sembrerebbe essere indietro.

In pole per il francese sembrerebbero esserci Real Madrid e PSG, che ancora una volta si sfideranno in chiave calciomercato, dopo la vicenda Mbappe conclusasi con il rinnovo con il club parigino da parte dell’attaccante. Dunque Juventus che vede in salita la strada verso Tchouameni.