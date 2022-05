Juve scatenata: tripla firma in arrivo

Il calciomercato della Juventus prende forma e già in settimana sono previste ben tre firme: bianconeri scatenati

La stagione da poco conclusa non è stata certamente di quelle da ricordare. La Juventus lo sa e, dopo il ko contro la Fiorentina, pensa già a come porre rimedio per rilanciare le ambizioni della rosa in mano a Massimiliano Allegri. L’idea è quella di ritornare a lottare tanto in Serie A quanto in Champions League e per farlo, inevitabilmente, saranno necessarie operazioni di calciomercato di assoluto spessore da portare a termine nelle prossime settimane.

Il ds Cherubini lavora senza sosta e già in questa settimana potrebbero arrivare novità importanti. In tal senso, infatti, sono tre le operazioni che la ‘Vecchia Signora’ è ad un passo dal chiudere. Tra poche ore, dunque, potrebbero arrivare ben tre firme che definiranno non poco parte della squadra che Allegri avrà a disposizione per il ritiro estivo.

Juve, non c’è solo Pogba: firmano in tre

L’accelerata delle ultime ore e la preferenza ormai espressa per la sua seconda avventura in quel di Torino, avvicinano quasi definitivamente Paul Pogba alla Juventus. Un affare in chiusura, con la firma del francese che è attesa già in settimana. Colpo da urlo, dunque, per il Pogba-bis: Allegri avrà la sua stella a centrocampo. Attenzione, però, perchè in settimana arriverà anche l’ufficialità di Giorgio Chiellini che, ad un anno dalla scadenza, saluterà la ‘Vecchia Signora’ per approdare in MLS.

La firma del centrale toscano è solo questione di ore. Un’ultima grande operazione che l’ultima settimana di maggio regalerà probabilmente ai bianconeri è quella legata ad Angel Di Maria.

Si limano gli ultimi dettagli ma le parti sono molto molto vicine: l’argentino, salutato il PSG ed i suoi attuali compagni, dovrebbe quindi vestire la maglia della Juventus arrivando gratis alla corte del tecnico toscano.