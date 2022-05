Mourinho pensa al colpo low cost: sfida a Milan e Napoli

La Roma di José Mourinho si prepara al calciomercato estivo e pensa a un colpo low cost sulla fascia: sfida a Milan e Napoli

Il campionato di Serie A per la Roma si è chiuso ieri con la vittoria per 0-3 in casa del Torino e la qualificazione alla prossima Europa League ipotecata. Nel frattempo la stagione per i giallorossi non è finita, perché mercoledì 25 giocheranno la finale di Conference League a Tirana contro il Feyenoord.

Poi sarà il momento del calciomercato, in cui la Roma dovrà intervenire in diversi reparti. Un’idea per la fascia José Mourinho potrebbe già averla. Colpo low cost e sfida a Milan e Napoli per l’esterno.

Calciomercato Roma, idea Brekalo per la fascia: sfida a Milan e Napoli

Come per la Roma, ieri la stagione si è chiusa anche per il Torino, che ha dovuto salutare Josip Brekalo. L’esterno offensivo infatti aveva già dichiarato la sua volontà di lasciare i granata per un palcoscenico più grande. Così dopo il ritorno al Wolfsburg il croato potrebbe trovare un’altra sistemazione, in Italia o non. Sono diversi i club che avrebbero puntato il mirino su di lui, tra cui anche Milan e Napoli.

A inserirsi però potrebbe essere anche la Roma di José Mourinho. Il profilo di Brekalo potrebbe essere perfetto per i tanti impegni giallorossi della prossima stagione e inoltre i 10 milioni di euro di valutazione lo renderebbero appetibile. Dunque anche la Roma si potrebbe inserire nella corsa al croato, sfidando Milan e Napoli.