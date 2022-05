Richiesta folle: la Juventus rinuncia al gioiello

La Juventus è già attenta alla prossima sessione di calciomercato: non solo Pogba, arriva la doccia fredda per i bianconeri

Vincere con la Fiorentina per chiudere un cerchio, non troppo esaltante, per poi dedicarsi al calciomercato estivo. È essenzialmente questo il piano della Juventus che, reduce da una stagione deludente vuole tornare subito a competere ai vertici. Dalla Serie A alla Champions League l’idea è chiara: serviranno acquisti di spessore, non pochi, per permettere ad Allegri di riportare ai vertici la ‘Vecchia Signora’.

Arriverà probabilmente Paul Pogba, in rotta di collisione da tempo con il Manchester United e che avrebbe scelto la squadra torinese tra le tante pretendenti sparse per l’Europa. Il francese, però, non sarà il solo a rimpolpare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Diversi i profili monitorati dal ds Cherubini: da Perisic e Di Maria, che come Pogba potrebbero sbarcare a zero, fino ad Emerson Palmieri considerato uno dei possibili eredi di Alex Sandro sulla corsia mancina.

Doccia fredda dalla Spagna: servono 65 milioni

Attenzione, però, perchè uno dei sogni di mercato della Juventus sembra destinato a sfumare definitivamente. Cercato dal Barcellona prima e dal Tottenham poi, che l’anno scorso ha offerto ben 50 milioni di euro, il futuro di Pau Torres è più vicino ad una definizione. Come i blaugrana, anche la Juventus non sarebbe in grado di garantire la richiesta economica che il Villarreal fa del suo gioiello, a segno proprio contro la squadra di Allegri nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

La clausola rescissoria da 65 milioni di euro, come riportato da ‘Mundo Deportivo’, può ‘tagliare le gambe’ a diverse grandi società che da tempo monitorano le prestazioni del 25enne difensore centrale. Clausola che, negli anni, salirebbe fino a 75 milioni.

Sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con il club iberico, Pau Torres ha collezionato in stagione 46 presenze con 6 reti ed 1 assist vincente.