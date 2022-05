Conte all’assalto: ‘sgarbo’ a Juve e Milan

Antonio Conte prepara lo sgarbo di mercato a Juventus e Milan: l’attaccante è entrato nel mirino del Tottenham

Con la qualificazione alla Champions League più vicina grazie anche agli inciampi dell’Arsenal, il Tottenham può sognare più in grande in vista della prossima stagione. Conte vuole rinforzi di spessore per puntare sempre più in alto e uno di questi sarebbe proprio un obiettivo di Milan e Juventus.

Stiamo parlando di Gabriel Jesus, attaccante di proprietà del Manchester City destinato a partire in estate. Con un solo anno di contratto rimanente i Citizen sono pronti a lasciar andare il brasiliano, soprattutto dato l’arrivo di Haaland che sarà inevitabilmente la stella del club.

Gabriel Jesus è il nuovo sogno di Conte: anche l’Arsenal al palo

A riportare la notizia è ‘Football London’, secondo cui anche l’Arsenal ora avrebbe perso molto terreno nei confronti degli Spurs per Gabriel Jesus. L’ex Palmeiras vuole giocare ancora in Champions e il verdetto della classifica sarà molto importante per la sua decisione finale.

Milan e Juventus hanno fatto più di un pensiero sul calciatore, ma tutto fa pensare che il brasiliano voglia rimanere in Premier League. Le cifre che riescono ad assicurare i club inglesi vanno bel oltre quelle proposte in Serie A, motivo per cui sarà difficile l’attaccante in Italia nella prossima stagione.