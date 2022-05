Non solo Pogba, la Juve si scatena: poker di big in arrivo

Il calciomercato della ‘Vecchia Signora’ è già pronto ad entrare nel vivo: Pogba e non solo, Cherubini fa impazzire i tifosi

Vincere contro la Fiorentina per chiudere nel migliori dei modi una stagione che, senza giri di parole, ha deluso. Niente trofei, lo scudetto si è già diretto a Milano in attesa di conoscere se trasferirsi sulla sponda nerazzurra del Naviglio o quella rossonera. Intanto la Juventus si guarda intorno e programma quella che sarà a tutti gli effetti la stagione del rilancio. Un’annata nella quale Allegri vuole tornare a lottare per il vertice in Italia, avanzando il più possibile anche in Champions League.

E, per farlo, servirà una rosa all’altezza. In tal senso, la sessione estiva di calciomercato sta già rivelando sorprese, quando siamo distanti alcune settimane dalla riapertura ufficiale del mercato. Il nome che, su tutti, sta monopolizzando l’attenzione è manco a dirlo quello di Paul Pogba: ‘Tuttosport’ analizza la situazione aggiungendo a quello francese, ben altri tre colpi di assoluto spessore per la gioia di Massimiliano Allegri.

Da Pogba a Perisic: quattro colpi in arrivo

Il quotidiano di Torino sottolinea come per il centrocampista del Manchester United, in scadenza il prossimo 30 giugno, le porte per il ritorno a Torino siano ormai pronte a spalancarsi. Pogba ha scelto la Juventus e non sarà il solo. Anche Angel Di Maria, che nelle scorse ore ha salutato sui social compagni di squadra e tifosi, abbandonerà il PSG: lo attende Allegri, per almeno una stagione insieme. La corsa ai parametri zero non si ferma ed un altro nome sembrerebbe vicino, nonostante la futura concorrenza dello stesso Di Maria.

Ivan Perisic piace non poco, lo si sa da tempo. L’arrivo del ‘Fideo’ come un ostacolo per la firma del croato potrebbe sembrare un ostacolo ma è più “un’impressione che una certezza“. Non è un mistero, infine, che alla dirigenza bianconera interessi portare un nuovo terzino alla corte di Allegri: Alex Sandro non ha convinto e potrebbe partire, lasciando spazio ad Emerson Palmieri.

Il terzino di proprietà del Chelsea ma attualmente in prestito al Lione può quindi essere l’uomo giusto per la corsia mancina della ‘Vecchia Signora’.