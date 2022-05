Assalto Bayern Monaco: scambio col big dell’Inter

Il calciomercato estivo è ormai alle porte e l’Inter potrebbe subire l’assalto del Bayern Monaco: scambio con un big

Tutta la stagione di Inter e Milan passerà dai prossimi 90 minuti sul terreno di gioco. Le due fazioni di Milano si giocheranno lo scudetto all’ultima giornata, con i rossoneri avanti di due punti sui nerazzurri e a cui basterà un pareggio un contro il Sassuolo.

Nel frattempo anche la sessione estiva di calciomercato è ormai vicina e anche l’Inter si prepara ai cambiamenti all’interno della rosa a disposizione di Inzaghi. A spaventare il tecnico nerazzurro potrebbe essere il Bayern Monaco, che sembrerebbe aver messo nel mirino uno dei big dell’Inter. Proposto lo scambio con un centrocampista.

Calciomercato Inter, assalto Bayern a Bastoni: scambio con Sabitzer

Calciomercato estivo che potrebbe far tremare anche Simone Inzaghi. Infatti un big dell’Inter potrebbe aver attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui il Bayern Monaco. Stiamo parlando di Alessandro Bastoni, centrale nerazzurro classe ’95 che ha disputato un’ottima stagione. Il club bavarese sembrerebbe intenzionato a far partire l’assalto al difensore, mettendo però sul piatto uno scambio.

La contropartita proposta potrebbe essere il centrocampista Marcel Sabitzer, arrivato dal Lipsia lo scorso anno ma che con la maglia del Bayern non è riuscito ha mettere in luce il proprio talento, deludendo le aspettative. Il talento del centrocampista potrebbe far comodo a Inzaghi, ma difficilmente l’Inter lascerà partire il suo gioiello in difesa.