Serie A, le designazioni arbitrali dell’ultima giornata

È stato diramato l’elenco delle designazioni arbitrali per le partite dell’ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022

Come consuetudine vuole, l’organo tecnico competente dell’AIA ha diramato per l’ultima volta in questa stagione l’elenco delle designazioni arbitrali per le partite che chiuderanno il campionato di Serie A in programma questo weekend. Un particolare riguardo a chi dirigerà Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, match chiave ai fini dell’assegnazione del titolo di Campione.

A ‘San Siro’ ci sarà ancora Marco Di Bello, mentre a Reggio Emilia dirigerà Daniele Doveri. La chiamata di Irrati per l’anticipo di venerdì Torino–Roma, invece, era stata già resa nota ieri.

Di Bello e Doveri massima responsabilità, si chiude il campionato di Serie A

A seguire l’elenco completo delle designazioni arbitrali per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A.

Genoa–Bologna, sabato 21/05 alle ore 17:15

MIELE G.

DI VUOLO – BARONE

IV: LA PENNA

VAR: MAGGIONI

AVAR: ABBATTISTA

Atalanta–Empoli, sabato 21/05 alle ore 20:45

ABISSO

TEGONI – COLAROSSI

SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: DI MARTINO

Fiorentina–Juventus, sabato 21/05 alle ore 20:45

CHIFFI

CARBONE – LONGO

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: MASSIMI

Lazio–Hellas Verona, sabato 21/05 alle ore 20:45

COLOMBO

PALERMO – BERCIGLI

IV: VOLPI

VAR: DIONISI

AVAR: SERRA

Spezia–Napoli, domenica 22/05 alle ore 12:30

MARCHETTI

DI MONTE – TRINCHIERI

IV: ROBILOTTA I.

VAR: BANTI

AVAR: GHERSINI

Inter–Sampdoria, domenica 22/05 alle ore 18:00

DI BELLO

PRETI – GIALLATINI

IV: PEZZUTO

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA

Sassuolo–Milan, domenica 22/05 alle ore 18:00

DOVERI

BINDONI – IMPERIALE

IV: PICCININI

VAR: AURELIANO

AVAR: MARIANI

Salernitana–Udinese, domenica 22/05 alle ore 21:00

ORSATO

VIVENZI – RANGHETTI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DIONISI

Venezia–Cagliari, domenica 22/05 alle ore 21:00

MARESCA

MELI – PERETTI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA