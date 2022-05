“Telefonata a Zidane”: la Juve vuole esonerare Allegri

Non si placano le voci sulle possibilità di un esonero di Max Allegri. Il contatto con Zidane c’è, molto dipenderà anche da Deschamps

Zinedine Zidane-Juventus, un binomio che fa subito tornare indietro i più nostalgici a quando il francese incantava in Italia con la maglia bianconera. Oggi, però, sembra esserci la possibilità di un suo ritorno a Torino nelle vesti di allenatore: su di lui c’è anche la concorrenza del PSG, ma il suo sogno rimane allenare la nazionale francese.

Al momento, però, il sogno sembra destinato a rimanere tale. Stando a quanto riporta ‘Okdiario’, testata spagnola, Didier Deschamps pare intenzionato a proseguire il suo ciclo con Le Blues fino all’Europeo del 2024. Zidane, che si è preso un anno sabbatico forse proprio per aspettare la Francia, dovrà in tal caso scegliersi una panchina.

Le possibili indiziate sono le solite note: PSG e Juventus. Con i primi c’è già stato un approccio durante la stagione, ma l’ex numero cinque del Real Madrid ha gentimente declinato la proposta. Con la Juventus, invece, si parla già di contatti.

La scelta di Deschamps spinge Zidane alla Juventus: c’è il contatto

Il ritorno alla Juventus di Zidane sarebbe un qualcosa di molto romantico che sicuramente incendierebbe la piazza. Il contatto tra Agnelli e l’allenatore, sempre secondo ‘Okdiario, c’è stato, ma al momento non c’è nulla di concreto. Ciò che si sa è che Zidane sarebbe tentato di andare in un ambiente dove è amato e venerato, ma restano da valutare molte questioni.

Tra tutte c’è la situazione contrattuale di Allegri, legato ancora ai bianconeri per tre stagioni a nove milioni netti. Il PSG, inoltre, è una seria pretendente e giocarsi sin da subito le proprie possibilità in Champions League, anche se verosimilmente senza Mbappe, potrebbe stuzzicare la voglia di Zidane.

Sono di certo ore molto calde, poiche è proprio in queste settimane che le dirigenze fanno le loro scelte per i prossimi allenatori in attesa dell’inizio del calciomercato. A breve si conoscerà anche la destinazione di Zidane.

