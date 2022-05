Snobba Juve e Inter: il big ha deciso dove giocare

Il calciomercato di Inter e Juventus inizia a prendere forma: il futuro del big, però, si allontana da nerazzurri e bianconeri

La Serie A ha ormai raggiunto il suo capolinea stagionale. Resta da decidere su che sponda del Naviglio si poserà il tricolore 2021/22, con Inter e Milan pronte a duellare a distanza fino alla fine. Ciò che invece accomuna le big del nostro calcio sarà sicuramente la prossima sessione estiva di calciomercato che potrebbe registrare non pochi cambiamenti alle rose di Allegri, Inzaghi e Pioli. In tal senso, dei nomi che sta ingolosendo le grandi del calcio italiano è certamente quello di Kalidou Koulibaly.

Il difensore del Napoli, in scadenza tra un anno, potrebbe dire addio agli azzurri: alla finestra, ormai da mesi, ci sono Juventus, Inter e non solo. ‘Calciomercato.it’ sottolinea quella che potrebbe essere la prossima tappa del talento senegalese, ben lontano dal Napoli ma anche da Inter e Juventus.

Vola al Barcellona: Inter e Juve superate

A pensarci, ormai da tempo, sarebbe il Barcellona. Il club di Joan Laporta ritiene il centrale senegalese il perfetto rinforzo per la difesa di Xavi: il tecnico dei catalani, inoltre, avrebbe già parlato con il calciatore in occasione della sfida di Europa League trovando disponibilità a trasferirsi in Catalogna. In caso di addio al Napoli, che chiede non meno di 30 milioni, il difensore ha solo il Barcellona in mente.

No secco a Inter e Juventus che hanno fiutato l’affare e starebbero pensando da tempo ad un possibile scippo al club di Aurelio De Laurentiis. Koulibaly è reduce da 33 presenze con 3 reti e 2 assist vincenti, in 2947′ collezionati tra campionato e coppe con la maglia del Napoli.

La scadenza ferma al 30 giugno 2023, al momento, sembra favorire il possibile addio in estate: niente Juventus ed Inter, nel futuro di Koulibaly potrebbe esserci solo il Barcellona.