Simeone esagera: con 100 milioni ne prende due in Serie A

Nonostante le continue voci sul suo futuro, pare che Simeone stia già programmando la prossima stagione: nel mirino ci sono due giocatori della Serie A

Con la qualificazione alla Champions League l’Atletico Madrid ha ottenuto l’obiettivo minimo della stagione. Dopo quest’annata di alti e bassi, Simeone ha intenzione di fare un mercato importante e di risollevare le sorti della squadre con acquisti di spessore.

Il campionato dove andare a pescare è la Serie A. All’Atletico serve innanzitutto un laterale difensivo destro e gli occhi del Cholo si sono posati su Giovanni Di Lorenzo. L’ex Empoli è uno dei fedelissimi di Spalletti che di fatto non lo hai mai lasciato fuori, se non per problemi fisici. Per questo motivo serviranno almeno 30 milioni per strapparlo dal ‘Maradona’.

Non solo movimenti in difesa, però. All’Atletico urge un attaccante che vada a rimpiazzare quantomeno numericamente Luis Suarez, che ha dato l’addio al Wanda Metropolitano. Sul taccuino c’è il nome di un top player.

Simeone, spesa in Serie A: Di Lorenzo e Lautaro Martinez nel mirino

Il grande sogno di Simeone è proprio Lautaro Martinez. Il Toro ha le caratteristiche ideali per il gioco del tecnico argentino: gol nelle gambe, spirito di sacrificio, attaccamento alla maglia e, soprattutto, sarebbe il finalizzatore perfetto al fianco di Antonie Griezmann e Joao Felix.

Come spesso detto da Marotta, nell’Inter non ci sono giocatori incedibili. Lautaro per una maxi offerta potrebbe anche partire, ma serviranno quantomeno 70 milioni per convincere i nerazzurri. I Colchoneros flirtano già da qualche stagione con il numero dieci, ma l’affare è decisamente in salita.

Entrambi gli obiettivi di Simeone, quindi, presentano pochi margini di trattativa. Il Cholo però difficilmente si darà per vinto facilmente. Vedremo nelle prossime settimane di calciomercato come evolveranno le vicende.