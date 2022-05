Doppio accordo chiuso: firmano per il Milan

Il Milan vorrebbe completare l’ultimo pezzo del puzzle per tornare protagonista con la vittoria dello Scudetto: c’è l’accordo

Saranno giorni frenetici e ricchi di colpi di scena in casa Milan: domenica si deciderà per lo Scudetto con il duello a distanza con l’Inter.

Successivamente Maldini penserà così insieme a Massara ai nuovi colpi in ottica futura. Entrambi i dirigenti del Milan avrebbero trovato l’accordo per il rinnovo con la società rossonera come svelato dall’edizione odierna de “La Repubblica”. Il direttore tecnico è stato uno dei protagonisti in assoluto per i successi della compagine guidata da Stefano Pioli: in caso di vittoria dello Scudetto c’è il premio di 200mila a calciatore. Con l’ad Gazidis e con il fondo Elliott si è trovato così un accordo per continuare insieme dopo anni di rinnovamento totale. Anche il braccio destro di Maldini, Massara, si occuperà sempre di calciomercato: dovrà così discutere del suo adeguamento contrattuale dopo la scoperta, per esempio, di Kalulu.

Calciomercato, Maldini e Massara ancora al Milan

Il Milan vuole così continuare il percorso di crescita cercando di allestire una rosa sempre più competitiva anche in vista della Champions League. Servono innesti di valore assoluto in attesa di capire le intenzioni di Zlatan Ibrahimovic se rinnova o meno. Tutto sarà più chiaro nelle prossime settimane visto il grande lavoro messo su da Maldini e poi dal suo braccio destro Massara. Una collaborazione proficua che ha portato a numerosi colpi a basso costo prelevando giocatori sconosciuti portandoli alla ribalta nel calcio che conta.