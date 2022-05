Scambio Juve, può arrivare il big dal Liverpool

Importante occasione dal Liverpool di Klopp per la Juventus in vista del calciomercato estivo. Tutte le cifre e i dettagli

Sarà la trasferta di Firenze contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano a chiudere la stagione della Juventus. Vlahovic, dopo la semifinale di Coppa Italia, tornerà per la seconda volta al Franchi in una sfida che ha però ben poco da dire dal punto di vista della classifica.

La squadra di Allegri, reduce dal ko di Genova e il pareggio beffa contro la Lazio, vuole comunque chiudere con un successo prima del calciomercato estivo. Un’altra sessione che si preannuncia molto movimentata in casa bianconera, con l’obiettivo di tornare a lottare per lo scudetto. Tra le priorità della dirigenza della Juve c’è anche un attaccante per il post Dybala, non solo esterno. In bilico, infatti, c’è anche Alvaro Morata.

Calciomercato Juve, suggestione Firmino dal Liverpool di Klopp

Uno dei nomi già accostati per affiancare Vlahovic, che al momento rappresenta più una suggestione, è quello di Roberto Firmino. Gli arrivi di Diogo Jota e Luis Diaz hanno tolto spazio al brasiliano, con la società bianconera che potrebbe così fare un tentativo per il possibile colpo da novanta dal Liverpool di Klopp. L’esperto centravanti è in scadenza di contratto nel 2023 e ha una valutazione di circa 30 milioni di euro. In caso di mancata conferma di Morata Cherubini potrebbe così virare sul 30enne, anche attraverso il possibile inserimento di contropartite tecniche, McKennie su tutte. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Firmino in casa Juventus.