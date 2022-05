Italia ripescata ai Mondiali, scenario clamoroso: c’è la conferma

Arrivano conferme sulla clamorosa indiscrezione secondo cui l’Italia di Mancini potrebbe essere ripescata ai prossimi Mondiali in Qatar

Abbiamo tutti impressa nella mente la notte nefasta del Barbera. Il secondo fallimento storico consecutivo dell’Italia, stavolta per mano della Macedonia del Nord, dimostra come il nostro movimento calcistico sia indietro di parecchio, nonostante la vittoria dell’Europeo a Wembley nel mezzo. Gli Azzurri, rimasti sotto la guida di Roberto Mancini, non prenderanno parte ai prossimi Mondiali in Qatar, o forse sì.

Negli scorsi giorni, infatti, è spuntato uno scenario clamoroso, che potrebbe permettere a Verratti e compagni di essere ripescati. Tempo fa era andato in scena il match tra Ecuador e Cile per le qualificazioni alla competizione più importante per Nazionali. In seguito, il Cile si era rivolto ufficialmente alla Fifa, presentando denuncia, accusando i rivali di aver utilizzato nella gara un giocatore colombiano, cioè Byron Castillo. Le indagini, poi, non hanno trovato conferma in tal senso, ma nel frattempo è subentrata un’altra situazione simile. Stavolta il protagonista della vicenda è il portiere 34enne della Tricolor Alexander Dominguez. La ‘Tv Azteca’ ha reso nota l’indiscrezione secondo cui anche l’estremo difensore sarebbe stato accusato di essere colombiano dai cileni, con la testimonianza diretta dell’ex ct della Nazionale Claudio Borghi, il quale ha allenato pure Dominguez.

Arriva la conferma: “Italia ripescata ai Mondiali, si può”

La conferma della notizia in questione arriva da Franco Chimenti, presidente della Federgolf: “Sì è vero, c’è una possibilità che l’Italia che venga ripescata ai Mondiali in Qatar – ha dichiarato Chimenti a ‘La politica nel pallone’ su ‘Rai Gr Parlamento’ -. È molto più concreta di quanto pensano tutti. Sembra che l’Ecuador abbia utilizzato un giocatore di nazionalità diversa, che, quindi, non aveva il diritto di giocare. Per questo motivo la Nazionale dovrebbe pagare. Per ora si parla di una possibilità, ma ci sono gli estremi affinché questo scenario si concretizzi“.

Chimenti ha proseguito: “In tal caso, bisognerebbe pensare alla Nazionale che dovrebbe sostituire l’Ecuador. La Fifa presenta una regola in cui si parla di ripescaggi e della squadra col ranking più elevato. Questa è senza dubbio l’Italia. Siamo d’accordo che sto facendo il tifo per gli Azzurri, ma queste sono le regole del gioco e, se ci fosse il ripescaggio, non sarebbe ingiusto. Ci si potrebbe arrivare davvero, se i nostri dirigenti metteranno tutto l’impegno possibile. Tutto il paese sarebbe felicissimo“.