Napoli, effetto domino tra i pali: futuro portiere dalla Premier

Il Napoli potrebbe rivoluzionare il proprio assetto tra i pali durante il calciomercato estivo: effetto domino e nuovo portiere dalla Premier

Chiude al terzo posto il Napoli in campionato, dopo aver sfiorato il sogno scudetto fino a poche giornate dalla fine. Adesso la società partenopea però dovrà concentrarsi sul futuro e sulla prossima sessione di calciomercato estiva. Tra i reparti che potrebbero subire una rivoluzione ci sarà probabilmente la porta.

Infatti l’alternanza tra Ospina e Meret sembrerebbe non poter funzionare anche per la prossima stagione, così entrambi i portieri potrebbero partire in estate. Così, in caso di doppio addio, il Napoli potrebbe guardare in Premier League per trovare il nuovo estremo difensore tra i pali.

Calciomercato Napoli, Gollini nel mirino per la prossima stagione

Solamente dieci partite giocate con il Tottenham di Antonio Conte per Pierluigi Gollini. Un prestito che molto probabilmente non diventerà un trasferimento a titolo definitivo, così il portiere classe ’95 a fine stagione tornerà all’Atalanta. Per lui però sembrerebbe non esserci più spazio con la ‘Dea’, poiché ormai il titolare è Musso.

Così, secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti, il Napoli in caso di doppio addio di Meret e Ospina potrebbe pensare proprio a Gollini come prossimo portiere per la stagione che verrà. Fondamentale dunque sarà prima capire quale sarà il futuro degli attuali portieri per poi spostare il mirino su Gollini.