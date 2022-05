Sanchez via dall’Inter ma ancora in Serie A: lo scenario

Alexis Sanchez verso l’addio: spunta una nuova candidata per il cileno dell’Inter

L’Inter potrebbe salutare a breve Alexis Sanchez che sembra ormai in procinto di lasciare Milano ma gli scenari di mercato potrebbero coinvolgere anche il Napoli. Gli azzurri hanno salutato Lorenzo Insigne che ha concluso con un gol la sua ultima partita al Diego Armando Maradona. Il capitano azzurro giocherà l’ultima partita in trasferta e poi partirà destinazione Toronto.

Una perdita molto difficile da colmare per il Napoli che non vuole perdere anche Dries Mertens, anzi, intende regalare ai tifosi un grande colpo per colmare la partenza di Insigne. La società è a caccia di un giocatore di qualità, una seconda punta di fantasia che possa amalgamarsi bene con Mertens e soprattutto Osimhen. Aurelio De Laurentiis sta studiando il budget da poter investire per il prossimo colpo e sono diversi i nomi nella lista del ds Giuntoli. Tra i possibili obiettivi potrebbe esserci anche Alexis Sanchez che potrebbe lasciare posto a Dybala, uno dei primi obiettivi di Beppe Marotta.

Sanchez suggestione per il Napoli: ingaggio proibitivo

L’attaccante cileno ha contribuito in maniera importante alla vittoria dello scudetto dell’Inter l’anno scorso e anche quest’anno ha dato un apporto importante. Negli ultimi mesi, però, Sanchez sembra essere finito molto indietro nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Attualmente è dietro rispetto a Lautaro Martinez, Dzeko ma anche rispetto a Joaquin Correa. L’ex Barcellona, Arsenal e Manchester United ha realizzato 9 gol in stagione tra campionato e coppe ma certamente la rete più rilevante è quella in finale di Supercoppa che ha permesso all’Inter di alzare il primo trofeo stagionale.

Certamente nella sua stagione rimane anche la macchia dell’espulsione ad Anfield, sull’1-0 per l’Inter sul Liverpool. Il Napoli potrebbe fare una proposta all’Inter che, in vista di un mercato che porterà sicuramente ad un colpo in attacco, potrebbe sacrificarlo. Il suo contratto scade a giugno 2023 e non ci sono ancora segnali per il rinnovo ma l’ostacolo principale per il Napoli è il super ingaggio di Sanchez di circa 7 milioni netti l’anno. Una cifra che il club partenopeo non è in grado di sostenere.