Colpo di scena in casa Juventus: addio Nedved, c’è il sostituto

Serata emozionante all’Allianz Stadium con gli addii di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala: futuro incerto anche a livello dirigenziale

Tutto cambia improvvisamente nel mondo del calcio: la Juventus si è qualificata in Champions League con il quarto posto in classifica in Serie A.

Una serata che sarà ricordata a lungo dai tifosi bianconeri: Paulo Dybala è scoppiato in lacrime dopo il suo addio in attesa di decidere il suo futuro. Commozione generale anche per quanto riguarda Giorgio Chiellini, capitano di lunga data che ha accompagnato i bianconeri anche dopo l’addio di Gigi Buffon. Una personalità fuori dal comune che ha regalato Scudetti e non solo alla compagine torinese: è mancato davvero poco per trionfare anche in Champions League con due finali perse contro Barcellona e Real Madrid.

Calciomercato, Chiellini verso un nuovo ruolo in società

Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto anche il giornalista Tony Damascelli che si è lasciato andare alla sua analisi dopo la sfida contro la Lazio: “Il pari di Torino rientra nelle favole del football, partita di addii e di conferme, celebrato Chiellini al minuto diciassette, come diciassette sono stati gli anni del suo matrimonio bianconero, per i latini il numero era negativo, l’anagramma di XVII sta per VIXI con tutti i significati relativi”.

Infine, ha anche rivelato: “Chiellini ha vissuto alla grande e incomincerà una nuova vita con il club, si dice al posto di un ex laziale, dunque Pavel Nedved“. Lo stesso bianconero dovrà prendere una decisione in poco tempo: al momento ha svelato di non aver preso ancora una scelta definitiva in ottica futura.