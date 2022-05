Pazienza finita con Alex Sandro: l’erede arriva con lo scambio

La Juventus ha salutato ieri sera allo Stadium Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, ma sono tanti altri i calciatori che in estate potrebbero cambiare. Poco brillante Alex Sandro per il quale si cerca un erede

Con la sfida interna contro la Lazio, la Juventus ha salutato di fronte al proprio pubblico due pezzi della storia recente del club: Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Due pilastri che per motivi diversi lasceranno i bianconeri al termine di questa stagione arrivata ormai al suo epilogo. Tra abbracci, applausi e tanta commozione lo Stadium ha tributato il giusto saluto a due grandi campioni, eppure non saranno gli unici a lasciare Torino la prossima estate. Diverse le questioni in sospeso soprattutto tra centrocampo e difesa che potrebbero portare ad ulteriori cambi della guardia.

In mediana la suggestione è Pogba, mentre in difesa andrà risolto il rebus sulla corsia di sinistra dove Alex Sandro non da più garanzie sufficienti ormai da un paio di stagioni a questa parte. Altra annata da dimenticare per il brasiliano sia fisicamente che dal punto di vista del rendimento, e dunque non va esclusa non solo una eventuale cessione ma naturalmente anche l’innesto di un sostituto.

Calciomercato Juventus, l’ultima allo Stadium di Alex Sandro: idea di scambio per arrivare a Renan Lodi

Alex Sandro contro la Lazio è stato protagonista di un’altra prova sottotono: qualche errorino di troppo e il suo nome che è finito anche sul tabellino ma dal lato sbagliato, con l’autogol sfortunato che ha innescato la rimonta laziale. Potrebbe quindi essere stata l’ultima del brasiliano di fronte al suo pubblico, stufo di vedere errori di questo genere, e che spera in un cambio a sinistra.

In questo senso torna in auge la pista Renan Lodi in uscita possibile dell’Atletico che ha anche Reinildo Mandava nella stessa posizione. Il brasiliano non è più centrale con Simeone e potrebbe sorgere un’idea di scambio alla pari con Arthur, altro destinato a partire e che in Liga, campionato più adatto alle sue caratteristiche, potrebbe esprimersi meglio come fatto ai tempi del Barcellona. Età e valutazioni non sono troppo lontane ed entrambe risolverebbero i rispettivi ‘problemi’.