Juventus-Manchester, non solo Pogba: possibile scambio con lo United

Nuova ipotesi di scambio tra la Juventus e il Manchester United. Tutti i dettagli

“Lo scorso anno abbiamo fatto il quarto posto grazie al risultato di un’altra squadra. Quest’anno si sta ricostruendo e l’obiettivo era entrare in Champions League: siamo quarti ma abbiamo centrato l’obiettivo”.

“Se non vinci lo scudetto c’è rammarico, ma ci troviamo di fronte ad un cambio generazionale ed è normale che si debba costruire”. Nel pre-partita di Juventus-Lazio, Maurizio Arrivabene si è espresso sulla stagione della squadra bianconera. L’amministratore delegato ha anche parlato di cambio generazionale, che sarà velocizzato dopo gli addii di Dybala e soprattutto Chiellini. Potrebbe essere arrivato ai saluti anche un altro senatore bianconero, Alex Sandro, che contro la Lazio ha vissuto un’altra serata piuttosto sfortunata. Ecco il possibile affare con la big europea.

Calciomercato Juve, scambio per Alex Sandro

Il terzino brasiliano è in scadenza di contratto nel giugno 2023, tra un anno, e in cima alla lista dei partenti in vista del calciomercato estivo. La società bianconera cercherà una nuova sistemazione per l’ex Porto, che potrebbe diventare anche una pedina di scambio. L’esperto Nazionale verdeoro, infatti, potrebbe essere proposto al Manchester United per Alex Telles. Anche il portoghese è in bilico ai Red Devils e ritenuto cedibile: un possibile scambio, dunque, per accontentare tutte le parti in causa. Occhi puntati sull’asse Torino-Manchester.