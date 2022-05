L’Inter pesca il vice Brozovic: affare e doppia contropartita

L’Inter pesca il vice Brozovic in Serie A e mette sul piatto due contropartite che fanno gola

L’Inter chiuderà una stagione con almeno due titoli già conquistati, Supercoppa e Coppa Italia, ed è ancora in corsa per vincere lo scudetto, con l’ultima giornata che decreterà il vincitore tra Inter e Milan. Intanto, però, la società è anche proiettata sul mercato e punta ad un vice Brozovic per la prossima stagione.

Il croato è l’unico vero insostituibile negli schemi di gioco di Simone Inzaghi e quando è mancato la sua assenza ha pesato notevolmente. Ecco perché la società è a caccia di un alter ego di Brozovic e come spesso accade, anche questa volta l’Inter guarda ad un profilo giovane e di grande prospettive. Si tratta di Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 dell’Empoli e della nazionale albanese. Di recente ha segnato a San Siro proprio contro l’Inter, nel 4-2 finale della squadra di Inzaghi.

Inter, due contropartite per arrivare ad Asllani

L’Inter e l’Empoli hanno un ottimo rapporto, come dimostra il prestito di Andrea Pinamonti che ha disputato un’ottima stagione sotto la guida di Andreazzoli. L’Inter sta seguendo concretamente Asllani e intende accelerare le operazioni attraverso l’inserimento di due contropartite che, come sottolineato da ‘interlive.it’, potrebbero essere Ionut Radu e Sebastiano Esposito. Il portiere nerazzurro andrà via a fine stagione e cerca un club in cui giocare con continuità ma molto dipenderà dal futuro di Vicario che, però, sembra in partenza.

Esposito, invece, non verrà riscattato dal Basilea e potrebbe far molto comodo all’Empoli nella prossima stagione. Un’altra operazione stile Pinamonti che questa volta favorirebbe l’arrivo del talento albanese Asllani. Il giovane talento riempirebbe quel tassello che manca alla squadra di Inzaghi in quel reparto.