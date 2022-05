Juventus-Lazio 2-2, Milinkovic strappa il pari allo scadere

Blindata la qualificazione in Champions League, la Juventus affronta la Lazio in una partita dal sapore speciale che si chiude sul pari grazie a Milinkovic

È di fatto l’ultima per Chiellini, terzo calciatore nella speciale classifica per maggior numero di presenze in maglia bianconera, e per Dybala, accerchiato da una densa nube di dubbi sul suo futuro. Gli avversari biancocelesti cercano ancora di guadagnarsi un posto in Europa, forti del passo falso della Fiorentina contro la Samp.

Il match si apre nell’atmosfera di uno ‘Stadium’ gremito di tifosi, accorsi anche per vedere dal vivo la nuova maglia a strisce verticali zigrinate indosso ai propri beniamini. Rimarchevole anche la percentuale di tifosi della Lazio nel settore distinti ospiti. Proprio gli uomini di Sarri si sono resi pericolosi per buona parte del primo tempo, creando grande gioco sulla trequarti avversaria ma concretizzando nulla. Contrariamente a quanto riportano le statistiche, la Juventus è riuscita a segnare il gol del vantaggio con un tuffo di Vlahovic su cross teso di Morata (1-0) al 10′. Esultanza tributo in onore del compagno di reparto Dybala. Al minuto 18′ il pubblico invoca a gran voce il nome di Chiellini, che lascia definitivamente il campo tra gli applausi con un sorriso stampato in volto. Quindi la Juventus chiude il secondo tempo con un’altra rete occorsa al 36′, ad opera di Morata (2-0).

Juventus-Lazio, è tributo Dybala-Chiellini ma Milinkovic irrompe

Il secondo tempo si apre con una deviazione di Alex Sandro su colpo di testa di Patric che costa l’autorete al minuto 51′: la Lazio accorcia con tenacia. Continua la supremazia nel possesso palla dei biancocelesti, ma la Juventus si rende a tratti molto pericolosa con le incursioni di Bernardeschi. Esce al minuto 78′ anche Paulo Dybala tra gli applausi del pubblico, entra il giovane Palumbo. La Lazio continua a pressare e a creare occasioni, gol annullato a Felipe Anderson agli sgoccioli per un fallo precedente di Milinkovic su Bernardeschi onnipresente. Lampo allo scadere proprio del serbo che porta sul 2-2 il punteggio: gli uomini di Sarri strappano l’obiettivo!