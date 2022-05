Leao show: scambio stellare col top club

Il top club sulle tracce di Rafael Leao. Ecco la possibile offerta per il gioiello portoghese. Tutte le cifre e i dettagli

“Mi ricorda Henry, ma è anche vero che deve essere se stesso. Credo che possa sempre fare meglio, non si deve accontentare. Ha le qualità per arrivare sul tetto d’Europa e del mondo”.

A febbraio, Stefano Pioli parlava così di Rafael Leao. Nei mesi seguenti l’esterno portoghese si è caricato sulle spalle il Milan, trascinandolo ad un punto dallo scudetto a suon di assist e gol pesantissimi. Il tecnico rossonero ha parlato di Europa e mondo, nel frattempo Leao è ad un passo dal salire sul tetto d’Italia. Il classe 1998, in caso di trionfo, diventerebbe il simbolo dello scudetto del Milan e, in ogni caso, questa è già la stagione della sua definitiva consacrazione. Leao è stato già accostato a diversi top club europei che potrebbero tornare alla carica nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, il possibile assalto del Manchester City per Leao

Una delle big europee accostate a Leao è il Manchester City di Pep Guardiola, che per dare l’assalto alla Champions League ha già annunciato l’acquisto di Erling Haaland. In vista della prossima stagione sono invece in bilico i vari Sterling, Mahrez e Gabriel Jesus. Proprio l’algerino, già accostato al Milan, potrebbe diventare un’importantissima contropartita tecnica per arrivare a Leao. I Citizens potrebbero infatti tentare l’assalto tramite scambio più cash. Tuttavia, il portoghese è ritenuto incedibile dal club rossonero e lascerà Milano solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile, che supera già i 50-60 milioni di euro. Guardiola è avvisato.