Milan, erede Ibrahimovic ‘scippato’: il Benfica anticipa tutti

Il Milan è alla ricerca dell’erede di Zlatan Ibrahimovic, ma il colpo dalla Germania potrebbe essere ‘scippato’ dal Benfica

Scudetto a un passo per il Milan ormai. Ai rossoneri manca l’ultimo atto contro il Sassuolo per conquistare la vittoria del campionato, con il destino interamente nelle mani della squadra di Stefano Pioli. Nel frattempo la società deve iniziare a pensare anche alla prossima sessione di calciomercato estiva e uno degli obiettivi sarà quello di trovare un erede di Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante svedese infatti non ha ancora rivelato quale sarà il suo futuro, ma con il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe anche pensare di appendere gli scarpini al chiodo. Così la società rossonera sta monitorando diversi calciatori in Europa, ma uno degli obiettivi potrebbe essere ‘scippato’ dal Benfica.

Calciomercato Milan, il Benfica punta Kalajdzic: colpo a rischio per i rossoneri

Erede di Ibrahimovic come priorità per il calciomercato estivo del Milan. I rossoneri infatti dovranno trovare un attaccante che possa essere il titolare della prossima stagione con lo svedese che ancora non ha rivelato il proprio futuro. Nel mirino del Milan da tempo c’era Darwin Nunez, che però sembrerebbe avere diversi club sulle sue tracce.

Così il mirino del Milan si sarebbe spostato in casa Stoccarda, dove interessa da tempo il bomber Kalajdzic, che in questa stagione ha collezionato 6 gol in 15 presenze e che piacerebbe anche alla Roma. Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’ però, sul bomber austriaco ci sarebbe anche l’interesse del Benfica, che vorrebbe proprio sostituire Nunez, già con le valigie pronte. Milan e Roma dunque potrebbero essere anticipate, con Kalajdzic che potrebbe volare a Lisbona.