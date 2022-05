La Juventus pesca in Premier: ecco il jolly per beffare il Milan

La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino Jarrod Bowen, attaccante del West Ham, accostato anche al Milan di Stefano Pioli

La Juventus di Massimiliano Allegri è ad una partita dal chiudere una stagione decisamente deludente. I bianconeri, che raggiungeranno il quarto posto nel campionato italiano di Serie A, erano partiti con premesse decisamente diverse lo scorso agosto, soprattutto quando alla Continassa c’era la figura, gigantesca dal punto di vista realizzativo, di Cristiano Ronaldo. Negli ultimi giorni di calciomercato poi la svolta.

Il bomber lusitano è tornato a vestire la maglia del Manchester United, mentre a Torino è atterrato Moise Kean, attaccante di proprietà dell’Everton reduce da una grandissima stagione con la maglia del PSG. Il giocatore italiano non è però riuscito a replicarsi al suo ritorno a Torino, ma non è stato soltanto lui il problema. L’inizio a rilento della Vecchia Signora e i tanti infortuni, basti pensare agli stop di McKennie e Chiesa, hanno condannato la Juventus che, con la sconfitta in casa contro l’Inter di Inzaghi, ha alzato definitivamente bandiera bianca sulla corsa scudetto il 4 aprile.

Ora però bisogna pensare al futuro considerando anche l’addio di Paulo Dybala alla Juventus, con quella di stasera che è stata l’ultima apparizione della Joya con la casacca della Vecchia Signora. Il giocatore argentino se ne andrà a parametro zero e i bianconeri sono a caccia dell’erede e stanno guardando attentamente in Premier League, in particolare al nome di Jarrod Bowen, stella del West Ham United, accostato anche al Milan di Stefano Pioli.

Calciomercato Juventus, obiettivo Bowen: la carta per superare il Milan

Jarrod Bowen, protagonista di una stagione da urlo con la maglia degli Hammers, anche ieri contro il Manchester City ha messo a segno una doppietta pesantissima. Il giocatore inglese, classe 1996, ha una valutazione non inferiore ai 40 milioni di euro e potrebbe essere il regalo giusto per Stefano Pioli, soprattutto se dovesse arrivare la vittoria dello scudetto. La Juventus però sembra pronta ad estrarre un asso dalla manica. Il nome giusto potrebbe essere quello di Arthur, centrocampista ex Barcellona in lista dei trasferimenti e che verrebbe inserito all’interno della trattativa, magari con l’aggiunta di un conguaglio economico.