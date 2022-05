Il Milan vola con Leao e Theo Hernandez: Pioli mette le mani sullo Scudetto

Il Milan stende l’Atalanta ed è ora vicinissimo alla conquista dello Scudetto, in attesa dell’Inter: Pioli vola con Leao e Theo Hernandez

Missione tre punti completata, per lo Scudetto manca davvero pochissimo. Anzi, il Milan potrebbe festeggiare già stasera, in caso di passo falso dell’Inter a Cagliari. Questo grazie al netto successo per 2-0 a San Siro contro l’Atalanta targata Gasperini, che non è riuscita a fermare la corsa lanciata del ‘Diavolo’.

Reti bianche dopo i primi 45 minuti di gioco, la contesa si accende nel secondo tempo. La truppa guidata da Pioli, trascinata da uno stadio letteralmente infuocato, riesce a sbloccare il risultato e portarsi in vantaggio al 56esimo, grazie alla percussione incontenibile del solito Rafael Leao.

Serie A, Milan-Atalanta 2-0: tabellino e classifica

Al 75esimo, poi, arriva anche il raddoppio a firma Theo Hernandez. Il terzino francese raccoglie palla da Krunic e si rende protagonista di un coast to coast pazzesco lungo tutto il terreno di gioco, battendo col suo sinistro Musso al termine della corsa. Il Milan, dunque, vince ancora ed è adesso vicinissimo più che mai al principale trofeo nazionale, in attesa dell’Inter che scenderà in campo tra poco.

Milan-Atalanta 2-0: 56′ Leao (M), 75′ Theo Hernandez (M)

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 83, Inter* 78, Napoli 76, Juventus* 69, Lazio* 62, Roma 60, Fiorentina* 59, Atalanta 59, Hellas Verona 52, Torino 50, Sassuolo 50, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38, Spezia 36, Sampdoria* 33, Salernitana 31, Cagliari* 29, Genoa 28, Venezia 26.

*Una partita in meno