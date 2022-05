Darmian e doppio Lautaro, l’Inter non molla: la lotta Scudetto resta viva

Il match tra Cagliari e Inter all’Unipol Domus Arena finisce 1-3: i nerazzurri di Inzaghi rispondono al Milan con Darmian e Lautaro Martinez

L’Inter rimanda la festa del Milan. Gli uomini di Simone Inzaghi battono 1-3 all’Unipol Domus Arena il Cagliari guidato da Alessandro Agostini e restano aggrappati al treno Scudetto.

I nerazzurri, trascinati dal fresco successo in Coppa Italia contro la Juventus, approcciano la gara col piglio giusto, sbloccando il risultato intorno alla mezz’ora del primo tempo. Discesa di Perisic che crossa perfettamente dalla sinistra, Darmina stacca in terzo tempo e insacca la sfera, portando in vantaggio la ‘Beneamata’.

Serie A, Cagliari-Inter 1-3: tabellino e classifica

Parte la ripresa e poco dopo agguanta il raddoppio il solito Lautaro Martinez, al quale però risponde immediatamente Lykogiannis, tenendo in vita i suoi compagni. Ma all’84esimo l’attaccante argentino chiude definitivamente la contesa, calando il tris e mettendo a segno la doppietta personale. L’Inter resiste dopo il successo del Milan contro l’Atalanta, per lo Scudetto si deciderà tutto all’ultima giornata. Così come anche per la lotta Salvezza tra Cagliari e Salernitana. Retrocesso aritmeticamente, invece, il Genoa.

Cagliari-Inter 1-3: 25′ Darmian (I), 51′ Lautaro (I), 53′ Lykogiannis (C), 84′ Lautaro (I)

CLASSIFICA Serie A: Milan punti 83, Inter 81, Napoli 76, Juventus* 69, Lazio* 62, Roma 60, Fiorentina* 59, Atalanta 59, Hellas Verona 52, Torino 50, Sassuolo 50, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38, Spezia 36, Sampdoria* 33, Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 26.

*Una partita in meno