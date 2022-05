La Spagna guarda a Pioli: assalto totale, duello con Sarri

Pioli si è guadagnato l’attenzione di diversi top club della Liga ma anche Sarri è nel mirino di un club spagnolo

Anche il mercato degli allenatori, così come la scorsa estate, potrebbe riservare molte sorprese tra qualche settimana. A breve si aprirà il calciomercato e diversi allenatori italiani sono nel mirino di grandi club.

Uno di questi è Stefano Pioli che da quando è al Milan ha contribuito in maniera decisiva alla rinascita dei rossoneri e adesso sta guidando la classifica della Serie A e si avvicina a grandi passi alla conquista dello scudetto. Il tecnico ex Inter e Lazio è finito nel mirino del Siviglia che a fine stagione potrebbe concludere la sua avventura con Julen Lopetegui dopo due stagione in Andalucia. Il tecnico spagnolo sta lottando per l’accesso alla prossima Champions League e oggi se la vedrà contro l’Atletico Madrid ma, nonostante il contratto in vigore fino al 2024, i segnali fanno pensare ad un addio dell’ex Real Madrid in estate, come sottolineato da ‘Fussball transfers’.

Il Siviglia punta Pioli: Sarri pista più concreta

Monchi sta monitorando da vicino Stefano Pioli ma il Milan non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare e intende costruire un ciclo proprio con lui in panchina. Una pista più facile per il Siviglia potrebbe essere quella che porta a Maurizio Sarri che sta per concludere il suo primo anno alla guida della Lazio.

Maurizio Sarri ha ancora un altro anno di contratto alla guida della Lazio ma certamente per il Siviglia potrebbe essere un’opzione più concretizzabile rispetto a Pioli. Il tecnico toscano rispecchia in parte l’idea di calcio del club andaluso e i calciatori del Siviglia potrebbero fare proprio al caso di Sarri. Il futuro di Loptegui sembra lontano dal club spagnolo e il futuro di Sarri potrebbe essere, invece, proprio in Andalucia.