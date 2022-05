Adesso il Milan trema: assalto bianconero al big di Pioli

Scatta l’allarme in casa Milan in vista della prossima sessione di calciomercato estiva: vogliono il big di Pioli, assalto bianconero

Dallo Scudetto al calciomercato. In attesa di terminare finalmente questa lunghissima e faticosa stagione – nella speranza di raggiungere l’ambito traguardo -, il Milan si concentra anche sul futuro, con la dirigenza capitanata da Paolo Maldini già al lavoro in vista della prossima campagna acquisti estiva.

Sappiamo che i rossoneri lavorano su più fronti. Come noto, siamo praticamente ai dettagli per l’approdo di Origi dal Liverpool, ma non basta ovviamente. Potrebbe sbarcare a Milano anche un altro centravanti magari di maggior spessore, ma prima bisognerà capire cosa deciderà Zlatan Ibrahimovic per il suo futuro. Si cerca, poi, un profilo d’attacco che possa agire sia sulla fascia destra che sulla trequarti. In questo senso, continua a piacere parecchio Domenico Berardi. Inoltre, servirà prendere un sostituto di Kessie a centrocampo e, per quanto riguarda la difesa, manca ancora l’accordo col Lille per Botman. Al momento, però, ha la priorità assoluta la cessione del club, dopodiché testa al fronte entrate. Ma, nel frattempo, arriva una novità importante in ottica uscite.

Calciomercato, allarme per il Milan: vogliono Tomori

Il Newcastle, infatti, sarebbe fortemente interessato a Fikayo Tomori e vorrebbe riportarlo in Premier League. I ‘Magpies’, che dalla loro hanno una disponibilità economica fuori dal comune, potrebbero tentare l’assalto a breve all’ex Chelsea. Certo è che il Milan non ha la minima intenzione di privarsi del pilastro della propria retroguardia, a meno di offerte clamorose da almeno 70-80 milioni di euro.

Il calciatore, tra l’altro, si trova bene a Milanello ed è assolutamente centrale nel progetto rossonero, dunque anche una proposta faraonica difficilmente lo convincerebbe, a maggior ragione considerando che il club inglese ad oggi è fuori dal calcio che conta. L’affare, perciò, appare assai improbabile, con i tifosi del ‘Diavolo’ che possono stare tranquilli.