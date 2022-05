Lascia la Juventus per andare da Sarri: la Lazio lo prende a una condizione

In estate potrebbe arrivare un addio alla Juventus, con Maurizio Sarri pronto ad accoglierlo: ma la Lazio lo prende solo a una condizione

Il calciomercato estivo è ormai alle porte e ci si prepara a colpi importanti per formare le rose per la prossima stagione. In casa Juventus in particolare bisognerà piazzare alcuni esuberi per finanziare l’arrivo di rinforzi per migliorare la rosa di Massimiliano Allegri.

A guardare proprio in casa Juventus potrebbe essere la Lazio, che potrebbe portare a Maurizio Sarri un giocatore che sotto la sua guida ha fatto molto bene. I biancocelesti però accontenterebbero il proprio tecnico solamente a una condizione.

Calciomercato Juventus, rescissione con Ramsey: va da Sarri alla Lazio

Tra la Juventus e Aaron Ramsey sembrerebbe pronta a finire definitivamente in estate. Il centrocampista gallese a gennaio è stato mandato in prestito ai Rangers, ma con Massimiliano Allegri in bianconero non è mai decollato il rapporto.

Così al rientro dal prestito, il centrocampista potrebbe decidere di rescindere il proprio contratto con la Juventus, cercando un’altra sistemazione. In particolare a pensare a lui potrebbe essere la Lazio, visto che Ramsey con Maurizio Sarri alla Juventus è riuscito a fare molto bene. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito però prenderebbe Ramsey solamente in caso di rescissione con la Juventus. Dunque bisognerà attendere questo sviluppo per il trasferimento nella capitale.