Torna dopo solo un anno: Allegri lo vuole alla Juve

Quella di domani sarà l’ultima gara di Giorgio Chiellini in maglia bianconera. Un pezzo della storia recente lascia il testimone al futuro, assieme al fantasista Paulo Dybala.

Con le numerose opzioni messe sul piatto del mercato, la Juventus è dunque chiamata a scegliere i sostituti migliori per i rispettivi ruoli da mettere a disposizione di Allegri per la prossima stagione. Ad aver stuzzicato le fantasie del tecnico è il difensore centrale giapponese Takehiro Tomiyasu.

Calciomercato, idea Tomiyasu-Juventus

L’ex Bologna è reduce da una annata positiva con la maglia dell’Arsenal, per la quale è stato impiegato 20 volte in campionato. Il valore del cartellino è schizzato ben oltre i 25 milioni di euro, scalzando il prezzo pattuito lo scorso anno per la sua cessione. L’eventuale operazione di trasferimento alla Juventus, dunque, costerebbe non poco alla dirigenza. In più, Tomiyasu ha conquistato la fiducia e la simpatia del popolo londinese, diventando a tutti gli effetti un ‘Gunner’ insostituibile. Il suo ritorno in Serie A dopo un solo anno lascia diversi dubbi sulla possibile riuscita.