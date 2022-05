La Salernitana sfiora la rimonta ad Empoli: Perotti spreca dal dischetto

La Salernitana targata Nicola non va oltre il pareggio al Castellani contro l’Empoli di Andreazzoli: Perotti sbaglia un rigore, finisce 1-1

Anche stavolta la Salernitana ci va vicina, ma non riesce a portarsi a casa i tre punti. Il match con l’Empoli, valido per la 37esima giornata di Serie A, si è concluso sul punteggio di 1-1. Una gara che si è messa in salita per i ‘Granata’ intorno al 30esimo del primo tempo.

Patrick Cutrone finalizza una grande palla di Asllani e fulmina Sepe sul primo palo, portando in vantaggio i suoi. Ma nella ripresa, al minuto 76, gli ospiti riescono ad agguantare il pareggio con la rete a firma Bonazzoli, che insacca la sfera in rovesciata su azione di mischia da calcio d’angolo.

Serie A, Empoli-Salernitana 1-1: tabellino e classifica

Nel finale, i campani sprecano una grandissima occasione per il match point salvezza. Intervento in area in scivolata di Romanoli su Coulibaly: l’arbitro Massa viene richiamato dal Var e decide di andare a rivedere l’episodio, assegnando poi il rigore alla Salernitana. Sul dischetto si presenta l’esperto Diego Perotti, che stavolta si fa ipnotizzare da Vicario e fallisce. L’ex Roma, poi, scoppia a piangere al fischio finale per l’errore commesso. I granata, dunque, non riescono a compiere il passo decisivo e rimandando l’obiettivo salvezza all’ultima giornata. Retrocesso aritmeticamente, invece, il Venezia.

Empoli-Salernitana 1-1: 31′ Cutrone (E), 76′ Bonazzoli (S)

CLASSIFICA Serie A: Milan punti 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 59, Fiorentina 59, Atalanta 59, Hellas Verona 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli* 38, Sampdoria 33, Spezia 33, Salernitana* 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 25.

*Una partita in più