Perisic saluta l’Inter: firma a zero e diventa bianconero

Ivan Perisic è pronto a lasciare l’Inter gratis, al termine dell’attuale stagione: la firma con i bianconeri può diventare realtà

Domani sera, in casa del Cagliari, andrà in scena il match probabilmente più delicato del finale di stagione dell’Inter. Vincere contro i rossoblù per alimentare le speranze scudetto, con il Milan impegnato a San Siro contro l’Atalanta. Un testa a testa destinato a durare fino alla fine ma che non distoglie le attenzioni della dirigenza meneghina dalla prossima sessione di calciomercato. Un’estate bollente attende Simone Inzaghi, Marotta e Ausilio pronti a rivoluzionare buona parte della rosa a disposizione del tecnico piacentino.

Chi probabilmente saluterà la ‘Beneamata’ al termine dell’attuale stagione è Ivan Perisic. Il laterale croato, dopo le recenti polemiche dichiarazioni sul rinnovo che a questo punto rischia di sfumare definitivamente, sembra poter scegliere una pista clamorosa per il suo futuro lontano dalla Milano nerazzurra.

Futuro bianconero: Perisic dice addio all’Inter

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’, il destino di Ivan Perisic sarebbe praticamente deciso. Lontano dall’Inter ma probabilmente non dalla Serie A, visto che la Juventus si sarebbe inserita prepotentemente nella corsa alla firma del talento croato. Attenzione però anche al Newcastle, in primissima fila per accogliere Perisic a zero dal prossimo luglio.

L’Inter non sembra intenzionata ad andare oltre determinate cifre per un prolungamento che, a questo punto, diventa sempre più improbabile con il passare delle ore. Marotta non farà pazzie per la permanenza del 33enne di Split.

Juventus e Newcastle sono pronte all’affondo decisivo, tra poche settimane: Perisic, in questa stagione, ha accumulato 47 presenze con 9 reti e 8 assist vincenti.