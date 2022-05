Arthur in Premier: nuovo esterno e l’erede di Chiellini per la Juve

Arthur è legato alla Juventus da un contratto di 5 milioni di euro netti in scadenza a giugno 2025

“Non ha senso continuare”. Più chiaro di così Pastorello non poteva essere. L’avventura di Arthur alla Juve finirà nella prossima estate, anche se per ragioni di bilancio un addio vero e proprio difficilmente ci sarà.

Costato 72 milioni due anni fa, il brasiliano può partire in prestito con magari annesso diritto si riscatto a una cifra intorno ai 30 milioni di euro. La destinazione più probabile rimane l’Arsenal, che a gennaio ha provato insistentemente a prenderlo su indicazione di Arteta, grande estimatore dell’ex Barcellona. Arthur può raggiungere Londra a prescindere dalla qualificazione in Champions, traguardo rimesso in discussione dai ‘Gunners’ con la sconfitta contro il Tottenham di Conte. La Juventus può provare a scambiarlo con Thomas Partey, mediano ghanese da tempo graditissimo in casa bianconera, ma l’Arsenal potrebbe preferire un ‘baratto’ con Pepe, flop da 80 milioni fuori dai piani tecnici con il contratto (da 8,5 milioni, il grande ostacolo alla sua partenza) a termine fra due anni.

Calciomercato Juventus, Pepe ‘porta’ l’erede di Chiellini

L’arrivo del 26enne esterno ivoriano, dotato di passaporto francese, può dare alla Juve qualche vantaggio per quanto riguarda l’erede di Giorgio Chiellini. Gli agenti di Pepe sono gli stessi di Evan Ndicka, colosso transalpino che tanto bene sta facendo all’Eintracht, finalista di Europa League. Di piede mancino e alto 192cm, il transalpino sembra avere le migliori skills possibili per prendere il posto del capitano bianconero. Inoltre potrebbe essere acquistato per meno di 30 milioni visto che il suo contratto con la società di Francoforte scade a giugno 2023.