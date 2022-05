Bayern e PSG, 40 milioni: Inter nei guai

Uno dei grandi obiettivi di mercato dell’Inter è conteso anche dai top club europei, disposti a versare da subito fino a 40 milioni

In vista della prossima stagione, l’Inter si è già portata avanti con colloqui esplorativi per alcuni grandi obiettivi indicati da Simone Inzaghi per il rafforzamento della rosa. Per uno di questi, Gianluca Scamacca, la strada tracciata sembra portare ad una fumata bianca. Le cose sembrano però complicarsi per il difensore scelto come erede di Stefan De Vrij.

Sul giocatore, letteralmente esploso nella stagione in corso, sono piombati infatti almeno due top club europei. Il prezzo fissato dal presidente per avviare una trattativa non spaventa le dirigenze delle due società, disposte a mettere sul piatto 40 milioni fin da subito.

Bremer nel mirino di Bayern e PSG: Inter beffata

Gleison Bremer fa gola proprio a tutti. Come riferisce l’edizione odierna di ‘Repubblica’, PSG e Bayern Monaco hanno messo gli occhi sul difensore brasiliano. Le cifre alle quali possono arrivare – con relativamente poche difficoltà – i due colossi, taglierebbero di fatto fuori l’Inter dalla corsa al giocatore. Il quale vorrebbe restare in Italia, ma è anche lusingato dal pressing delle superpotenze continentali.

In casa nerazzurra, prima di mettere sul piatto un cash importante, bisogna pensare a vendere qualche pezzo pregiato. L’idea di privarsi di De Vrij – che ha l’accordo in scadenza a giugno 2023 e sul quale rinnovo nessuno nutre speranze – forse non basterebbe a garantirsi la liquidità necessaria per battagliare con Leonardo e Salihamidzic. Non è solo una questione di costo del cartellino: pur sfruttando il canale preferenziale con Urbano Cairo infatti, Beppe Marotta dovrebbe poi affrontare la spinosa questione dell’ingaggio da garantire al giocatore. Anche in questo caso le possibilità economiche di PSG e Bayern potrebbero soppiantare con facilità la proposta della dirigenza nerazzurra, già alle prese con la grana Perisic.