De Paul all’Inter: adesso c’è la conferma

Anticipata lo scorso anno dall’Atletico Madrid, l’Inter tornerà all’assalto del mediano argentino dopo una stagione sottotono

La prima stagione di Rodrigo De Paul all’Atletico Madrid è andata meno bene di quanto si aspettasse. Non soltanto perché ha giocato poco e senza incidere, nonostante il forte desiderio di far parte di un gruppo tanto prestigioso, ma soprattutto perché i ‘Colchoneros’ sono rimasti a secco di titoli. Dunque addio anche alla possibile gioia di alzare un trofeo al cielo.

Ora il mediano argentino rimugina un po’ su quelle che erano le sue aspettative iniziali. È fuor di dubbio che egli non stia rimpiangendo la cessione da parte dell’Udinese. Le sue qualità erano piuttosto sprecate in una realtà come quella friulana. Al contempo, però, non si esclude che stia ripensando all’accostamento all’Inter ricevuto nella passata estate.

In quella circostanza il club nerazzurro fu troppo lento e troppo macchinoso per poter chiudere la trattativa, così venne anticipato dall’Atletico per 35 milioni di euro. Gli spagnoli di ‘Marca’, però, hanno confermato le voci di un possibile ritorno di fiamma tra club e calciatore.

Calciomercato, De Paul ancora nel mirino dell’Inter

Non si tratta dell’operazione più semplice del mondo, perché l’Inter deve prima pensare a liberarsi degli esuberi e fare cassa. Se ci dovessero essere le condizioni, però, il club di Viale della Liberazione potrebbe muovere un primo importante passo. Va ricordato, infatti, che è ancora a caccia di un buon mediano che possa fare le veci di Brozovic senza incorrere a pericoli nella zona nevralgica del campo.