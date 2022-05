Svolta in arrivo: Conte-Tottenham, la volontà è chiara

Il futuro di Antonio Conte resta tra i più chiacchierati in vista del mercato estivo: la svolta è ad un passo

La Serie A tiene ancora col fiato sospeso i tifosi di Inter e Milan, con le due società lombarde pronte fino alla fine a contendersi lo scudetto più combattutto degli ultimi anni. 180′ al verdetto che incoronerà o la squadra di Pioli o i nerazzurri di Simone Inzaghi, che proverà a ripetere il successo di Conte di un anno fa. L’allenatore pugliese è stato accostato anche ad un possibile ritorno in nerazzurro, così come in Italia, vista l’annata altalenante sulla panchina del Tottenham.

In attesa che il calciomercato estivo entri nel vivo nelle prossime settimane, proprio il futuro di Antonio Conte torna sotto la lente d’ingrandimento. Il tecnico pugliese è sotto contratto fino al giugno 2023 ed in tal senso, la volontà degli ‘Spurs’ per il destino di Conte è già ben chiara indipendentemente da come finirà la stagione del Tottenham.

Futuro Conte: previsto l’incontro

Il discorso per la corsa al quarto posto che permetterà l’ingresso alla prossima fase a gironi di Champions League è ormai un discorso a due, tra Arsenal e Tottenham. A due giornate dalla fine della Premier League, i ‘Gunners’ restano in vantaggio di 1 punto sulla squadra di Conte. Una situazione che, anche in caso di mancato quarto posto degli ‘Spurs’, non muterebbe il destino di Conte.

È infatti in programma un incontro tra il presidente Levy e l’allenatore leccese, affinchè si discuta della permanenza di Conte alla guida della squadra londinese.

Il Tottenham farà quindi tutto il possibile per convincere Conte a restare: da Paratici a Levy, la volontà comune è chiara.