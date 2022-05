Non solo Pogba: Juventus, via al doppio colpo folle

La Juventus pianifica un doppo super colpo in vista del calciomercato estivo: non c’è solo il ritorno di Pogba nel mirino

Paul Pogba rimane uno dei grandi sogni della Juventus per la prossima sessione estiva di calciomercato. Il quotidiano torinese starebbe da settimane riscaldando la pista che porterebbe al ritorno del campione francese, pronto ad un nuovo addio al Manchester United, da parametro zero. La fiducia della Juventus per il Pogba-bis resta palpabile anche se sarà a condizioni economiche molto diverse dall’attuale situazione salariale vissuta dal campione transalpino in quel di Manchester.

Il suo stipendio in bianconero sarà molto lontano dagli attuali 13 milioni di euro più bonus percepiti all’Old Trafford, questo è ormai chiaro. Attenzione, però, perchè come riportato da ‘Calciomercato.it‘ sul forte centrocampista è più che vivo l’interesse del PSG pronto ad accelerare anticipando la concorrenza per la firma di Pogba. Il tanto decantato colpo a centrocampo potrebbe però non essere l’unica gemma da consegnare ad Allegri per l’anno prossimo.

Pogba non basta: altra stella per Allegri

Gli occhi della dirigenza juventina sono rivolti anche a Parigi, con Angel Di Maria che saluterà il PSG a zero. Dopo primi approcci che hanno portato esito positivo, adesso la Juventus sembra intenzionata a formulare un’offerta per portare il ‘Fideo’ in quel di Torino. L’argentino, che porterebbe grande esperienza e rimpiazzerebbe Dybala nello scacchiere di Allegri, chiede non meno di 7 milioni di euro più bonus per la sua prossima avventura.

‘Tuttosport’ sottolinea come Di Maria sia intenzionato a vivere un’ultima stagione a grandi livelli in Europa, anche per arrivare al meglio al prossimo Mondiale in Qatar, prima di tornare a casa, in Argentina, per chiudere la carriera. Ecco perchè la Juventus potrebbe accettare il sacrificio economico garantendo un’importante stipendio al campione del PSG, proprio nell’ottica di una sola annata in bianconero.

Situazione dunque in divenire: Pogba e Di Maria restano in primissimo piano, la Juventus ci sta pensando ed è pronta ad avanzare una doppia ricca offerta per anticipare la concorrenza delle big europee.